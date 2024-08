Juventus, inviata l’offerta definitiva per Koopmeiners | La situazione

La Juventus pronta a chiudere per il centrocampista più costoso della storia della Serie A

Il mancato arrivo di Todibo ha di certo scombussolato i piani della Juventus, che ormai certa di chiudere il centrale francese, si stava concentrando sulle trattative Koopmeiners e Galeno (anch’esse in dirittura d’arrivo), e dopo aver vissuto in prima persona la vicenda legata al francese, hanno intenzione di chiudere il più presto possibile per entrambi i giocatori.

Juventus, in dirittura d’arrivo l’affare Koopmeiners

La priorità di Thiago Motta è l’olandese dell’Atalanta, che ha giurato amore ai bianconeri, che nelle ultime ore ha inviato un’ultima offerta ai neroazzurri per assicurarsi le prestazioni del trequartista, che ha da mesi l’accordo con la Vecchia Signora, per un pacchetto totale da 55 milioni circa, vicinssimo alla richiesta dei bergamaschi che sono pronti a salutare l’olandese.

Oltre alle dichiarazioni di Gasperini e i vecchi segnali mandati dal giocatore, negli scorsi giorni Koopmeiners ha inviato al club un certificato medico per problemi di salute (stress), che gli hanno permesso di non allenarsi giovedì e mercoledì, e che non gli farà prendere parte alla partita contro l’Amburgo di questa sera.