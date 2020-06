Juventus: la probabile formazione in vista della Coppa Italia

Ecco le possibili scelte del mister Sarri, partendo dall’ 1-1 di San Siro

Da domani finalmente si ritornerà a tifare la propria squadra del cuore, e domani sera alle ore 21:00 ripartirà ufficialmente il calcio italiano, rimasto fermo da mesi per via della pandemia, con la semifinale di ritorno di Coppa Italia in programma a Torino all’Allianz Stadium, partita che si sarebbe dovuta disputare il 4 marzo.

L’eventuale vittoria porterebbe l’accesso alla finale della competizione in programma il prossimo 17 giugno a Roma.

La partita giocata a San Siro, lo scorso 13 febbraio, finì con un pareggio 1-1 con i goal di Rebic e di Ronaldo su rigore.

Pjanic in dubbio

Abbastanza chiaro il modulo scelto da mister Sarri in vista dell’undici da mandare in campo venerdì sera. Come di consueto in porta ci sarà Gigi Buffon – portiere di Coppa –, difesa a quattro con Cuadrado nel ruolo di terzino destro, Alex Sandro sulla corsia opposta e la coppia centrale composta da De Ligt e Bonucci, con Chiellini ancora fermo visto il suo rientro dal lungo stop. A centrocampo dovremo vedere Khedira, Matuidi e Bentancur, considerato il possibile addio di Pjanic. In avanti, invece, non esiste nessuna perplessità, Higuain ancora fermo per un fastidio muscolare, sicuramente ci sarà spazio per Douglas Costa e ovviamente per l’immancabile numero 7 Ronaldo e il numero 10 Paulo Dybala.

La possibile formazione:

JUVENTUS (4-3-3) Buffon; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Khedira, Bentancur, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Sarri