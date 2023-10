Adrien Rabiot è ormai un titolare inamovibile della Juventus. Il centrocampista francese, arrivato a parametro zero nel 2019, ha rinnovato il suo contratto per un anno, fino al 30 giugno 2024. Ha disputato una buona stagione 2022-2023, con 11 gol e 6 assist in tutte le competizioni. Il giocatore ha dimostrato di essere un elemento importante per la squadra di Massimiliano Allegri, sia in fase di costruzione che in fase di finalizzazione.

Juventus, è il momento di rinnovare Rabiot

Il rinnovo di Rabiot è un segnale importante per la Juventus. Il club bianconero ha deciso di puntare sul giocatore francese, che ha ancora 28 anni e può crescere ancora. Il francese può diventare una bandiera della Juventus? È una possibilità concreta. Il giocatore ha dimostrato di avere le qualità per essere un leader della squadra. È un giocatore tecnicamente dotato, con una buona visione di gioco e un tiro potente. Rabiot ha anche la mentalità giusta per diventare una bandiera. Il giocatore è ambizioso e vuole vincere. È un giocatore che si impegna al massimo in campo e che non si arrende mai.