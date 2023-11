La Juventus avrebbe messo nel mirino un giovanissimo centrocampista montenegrino che ricorda Kevin De Bruyne.

Juventus, chi è la giovane promessa

Secondo le ultime notizie, la Juventus starebbe continuando a monitorare il centrocampista diciasettenne Vasilije Adzic del Buducnost Podgorica che sta già dimostrando il suo valore nel proprio campionato e con la Nazionale Under-21 con ottime prestazioni. Le caratteristiche del montenegrino sono una gran tiro dalla distanza, una grande tecnica e un a struttura fisica nella media con 1,85 cm di altezza. Gli esperti intravedono in lui una somiglianza con il centrocampista del Manchester City Kevin De Bruyne, motivo per cui non solo la Juventus sarebbe interessata al calciatore con un prezzo del cartellino che si aggira intorno ai 3/4 milioni.