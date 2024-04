La Juventus si prepara al derby della Mole, previsto per sabato 13 aprile alle ore 18. Allegri ha studiato bene la gara contro i granata per cercare di conquistare tre punti essenziali. A quanto pare, secondo le notizie che filtrano dalla Continassa, non dovrebbe esserci Milik.

Juventus, Milik non ci sarà contro il Toro

Niente derby per Arek Milik, che ora punta il prossimo match, quello contro il Cagliari. Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’attaccante polacco non ci sarà. Allegri per la sfida di domani in casa del Torino sembra orientato a confermare la formazione che ha battuto la Fiorentina, la quale non includeva la presenza dell’ex Napoli.

Allegri consegnerà una maglia da titolare alla coppia d’attacco Chiesa-Vlahovic. Mentre Kostic in pole a sinistra, con Cambiaso a destra e a centrocampo McKennie, Locatelli e Rabiot. Tutti a disposizione di mister Allegri in vista della stracittadina, ad eccezione di Arkadiusz Milik; infatti anche questa mattina l’attaccante polacco si è limitato ad allenarsi in disparte dai compagni per smaltire l’infortunio e – dunque – non sarà a disposizione contro i granata allenati da mister Juric.