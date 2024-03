Juventus, Rabiot verso il rientro col Genoa

Adrien Rabiot domenica ha celebrato le 200 presenze con la Juventus, traguardo raggiunto il 25 febbraio contro il Frosinone. Proprio in quella partita il francese ha rimediato una lussazione all’alluce del piede destro, che lo ha costretto ad abbandonare il campo anzitempo.

Rabiot proverà a forzare per esserci col Genoa

Come riporta Tuttosport, il problema non è ancora risolto del tutto, e ieri il centrocampista ha lavorato a parte insieme a Perin. Rabiot farà lo stesso anche oggi, mentre il resto della squadra riposa. Domani invece potrà tornare ad allenarsi parzialmente in gruppo, forzando un po’ per capire se sarà possibile rientrare contro il Genoa nella sfida di domenica alle 12:30.