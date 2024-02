Juventus, report sull’allenamento: Chiesa torna in gruppo, Vlahovic ancora a parte

La Juventus torna ad allenarsi dopo il giorno di riposo concesso da Allegri. Dopo la sconfitta con l’Inter è fondamentale non mollare e concentrarsi sul prossimo impegno di lunedì contro l’Udinese, per riprendere a macinare punti in campionato.

Le condizioni di Chiesa e Vlahovic

Federico Chiesa, uscito zoppicando dal campo domenica a causa di una botta al piede, si è allenato regolarmente con il gruppo. Di conseguenza non è in dubbio la sua presenza nel prossimo impegno di Serie A. Preoccupano invece le condizioni di Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo è alle prese con un sovraccarico alla coscia destra, e ha svolto un lavoro differenziato. In caso di un suo mancato recupero è pronto Milik a guidare l’attacco bianconero.