Juventus, rinnovo Yildiz fino al 2028, manca solo l’ufficialità | I dettagli

Rinnovo fino al 2028 per Yildiz con la Juventus, il calciatore è pronto a legarsi con i bianconeri anche per i prossimi anni

Kenan Yildiz è pronto a prendersi il futuro della Juventus, il calciatore turco è pronto a prolungare il contratto con i bianconeri fino al 2028, ed essere la punta di diamante della squadra per i prossimi anni. Oltre al rinnovo, un anno in più rispetto al contratto attuale ci sarà anche un adeguamento economico.

Juventus, per Yildiz dopo il rinnovo ci sarà il cambio dell’agente

Secondo “TMW” per Yildiz sembra essere conclusa la collaborazione con l’agenzia “Leaderbrock” che aveva curato i suoi interessi economici. Da qui in avanti la famiglia dell’attaccante della Juventus prenderà le decisioni più importanti nella gestione della sua carriera. Per il rinnovo la trattativa è fatta, manca solo l’annuncio ufficiale che arriverà nelle prossime settimane.