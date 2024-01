Juventus-Salernitana, le UFFICIALI: Riposano Bremer e Vlahovic. Ampio turnover tra le fila granata

Comincia il cammino della Juventus in questa edizione della Coppa Italia che ha già visto, a sorpresa, uscire Inter e Napoli agli ottavi. Poco turnover per Massimiliano Allegri soprattutto per la coperta corta in mezzo al campo. Dei tre dietro l’unico a riposare sarà Bremer con Rugani che prenderà il suo posto mentre gioca Locatelli, squalificato per la sfida dell’Arechi di campionato, con ai suoi lati Miretti e Rabiot. Davanti insieme al già preannunciato Chiesa giocherà Milik. Inzaghi, invece, rivoluziona la squadra lasciando fuori tutti i big tra cui Candreva e Dia.

Le formazioni ufficiali

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Gatti, Rugani, Danilo; Cambiaso, Miretti, Locatelli, Rabiot, Iling Jr; Chiesa, Milik. All. Allegri

SALERNITANA (4-2-3-1): Fiorillo; Sambia, Bronn, Lovato, Danilliuc; Legowski, Maggiore; Tchaouna, Botheim, Ikwuemesi; Stewart. All. Inzaghi