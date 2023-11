Max Allegri ha diramato la lista dei convocati in vista del match con il Cagliari valevole per la dodicesima giornata di Serie A in programma oggi alle 18:00. I bianconeri arrivano a questo match con tanti infortunati e squalificati. Infatti, nelle file della Juventus sono assenti: Weah, Danilo, Alex Sandro e De Sciglio oltre allo squalificato Rabiot e a Pogba e Fagioli.

Juventus, i convocati di mister Allegri

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Perin.

Difensori: Bremer, Gatti, Hudsen, Rugani, Cambiaso.

Centrocampisti: Locatelli, Kostic, McKennie, Miretti, Nicolussi Caviglia, Nonge.

Attaccanti: Chiesa, Vlahovic, Milik, Yildiz, Iling jr, Kean.