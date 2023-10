Come già annunciato alla vigilia sarà Kean, supportato da Miretti, a guidare l’attacco bianconeri. Sorpresa sulle fasce, Weah e Kostic titolari, Cambiaso in panchina, e McKennie che ritrova la sua posizione originaria in mezzo al campo. Per i granata è panchina per Radonjic, dentro Vlasic e Seck.

Le formazioni ufficiali:

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Miretti; Kean. All. Allegri.



TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Tameze, Schuurs, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Ilic, Lazaro; Seck, Vlasic; Zapata. All. Juric.