Dopo l’esito positivo delle controanalisi di Paul Pogba, Exor, azienda del proprietario di maggioranza della Juve John Elkann, ha deciso di aumentare il capitale a disposizione del club per la prossimo finestra di mercato, per assicurare ad Allegri un nuovo centrocampista per sostituire Pogba, e un nuovo attaccante.

Juventus, ritorno di fiamma per un giocatore del Sassuolo

Sono vari i nomi su cui i dirigenti bianconeri stanno raccogliendo informazioni nelle ultime settimane, in particolare per il centrocampo e per l’attacco, dove Allegri dispone di un numero limitato di scelte.

Dopo il nome di Zaccagni, che può partire dalla Lazio per una cifra intorno ai 25/30 mln, Giuntoli ha individuato come profilo adatto per la Juventus Domenico Berardi, che negli ultimi anni è stato più volte accostato al club di Torino, in particolare questa estate, in cui il calciatore del Sassuolo sembrava veramente a un passo dall’approdare in bianconero.

Si attendono dunque le prossime settimane per capire su quale giocatore deciderà di affondare per primo la Juventus.