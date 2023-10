Calciomercato Lazio, una big piomba su Zaccagni | La situazione

La Lazio non sta vivendo fino ad ora una stagione entusiasmante, e, con l’avvicinarsi del mercato, aumenta la tensione in casa biancoceleste circa il rinnovo di Mattia Zaccagni, che non ha ancora trovato un accordo sul rinnovo del contratto in scadenza tra due stagioni, e una big è pronta a farsi avanti per assicurarsi le prestazioni del calciatore già a Gennaio.

Zaccagni, un top club sulle sue tracce

Nelle scorse settimane, i dirigenti della Lazio e il Presidente Claudio Lotito, hanno aperto i contatti con gli agenti dell’esterno per trovare un accordo sul rinnovo, ma tra richiesta è offerta c’era più di un milione di differenza, con il club che era disposto a offrire un quinquennale da 1,8 mln + bonus, per un compenso complessivo di 2,5 mln, ma il giocatore ne chiede 4.

Sullo sfondo si è palesata la Juve, che è pronto a privare la Lazio dell’ex Verona, che ha dimostrato grandissimo talento soprattutto nell’ultima stagione, in cui è stato protagonista del secondo posto raggiunto dai biancocelesti, che non lo farebbero partire per meno di 25/30 mln, consentendo al club di fare una plusvalenza di 22/27 mln.