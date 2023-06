Juventus, tutta la grinta di Pogba: vacanze tagliate e ritorno a Torino in anticipo

Paul Pogba sta dimostrando tutta la sua voglia di tornare in campo e di dare il meglio con la maglia della Juventus. La passata stagione è stata una delle più difficili, se non la più difficile, della sua carriera e vuole lasciarsela alle spalle quanto prima.

Juventus, Pogba ce la mette tutta per tornare in forma

Come indicato dal Corriere dello Sport, per recuperare al meglio in vista della prossima stagione, il Polpo avrebbe deciso di ridursi le vacanze. Il giocatore tornerà il 2 luglio, 8 giorni prima rispetto alla data di inizio ritiro prevista per il 10 luglio, e si metterà al lavoro con i preparatori per tornare inn forma. Il francese vuole lascarsi alle spalle i problemi fisici che tanto lo hanno martoriato negli ultimi tempi.