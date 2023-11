Stando alle ultime indiscrezioni di mercato, Kalvin Phillips sarebbe in pole per il centrocampo della Juventus. Il calciatore inglese non rientra più nei piani del Manchester City che vorrebbe cederlo proprio ai bianconeri.

Phillips il City apre al prestito

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il DS della Juve Cristiano Giuntoli si sarebbe mosso e incontrato diversi procuratori prima del rientro in Italia per portare il classe 1995 alla corte dei bianconeri. Kalvin Phillips alla Juventus è un affare di mercato che si potrebbe concretizzare perchè i campioni d’Europa preferirebbero cedere il calciatore inglese in Serie A piuttosto che alle diretti concorrenti Tottenham e Newcastle.