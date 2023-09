Juventus, vista l’assenza di Pogba si torna sul mercato | Tutti i nomi

Questo mattina la Repubblica di Torino ha fatto il punto sul mercato della Juventus, che potrebbe non essere terminato dopo la grana Pogba, che è stato sospeso in via cautelare aspettando di sapere la squalifica dopo la positività al testosterone.

Calciomercato Juventus, nuovo centrocampista per i bianconeri?

E allora ecco che i bianconeri potrebbero tornare sul mercato degli svincolati visto che ci sono diversi giocatori sul piatto: da Benassi e Soriano fino ad arrivare a Xeka, ex Lille e in passato cercato anche da Roma e Lazio. Non ultimo per nome anche quello di Papu Gomez, che in queste ore sta riflettendo sul suo futuro, anche se la dirigenza bianconera vorrebbe aspettare gennaio per arrivare ad un nuovo centrocampista.