Las Palmas-Barcellona, vista dai bookmakers | Comparazione quote, analisi e consigli

Il 4 gennaio 2024, il Las Palmas ospita il Barcelona al Estadio de Gran Canaria. Il Barcelona, iniziando il nuovo anno al quarto posto in classifica, affronta il Las Palmas, recentemente promosso e attualmente nono. Il Las Palmas ha impressionato con la sua solidità difensiva, subendo solo 15 gol in campionato, ma dovrà affrontare la sfida di battere il Barcelona per la prima volta dal 1991. Il Barcelona, dopo un finale di 2023 con risultati altalenanti, cercherà di tornare in forma. La partita promette di essere equilibrata, con il Las Palmas forte in casa e il Barcelona che cerca di migliorare la propria forma in trasferta​​.