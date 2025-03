Lazio, caccia al centravanti: Durosinmi e Cvetkovic nel mirino per l’ estate

Nonostante la sosta per gli impegni delle Nazionali, la programmazione dei club non si ferma. Secondo quanto scritto da “lalaziosiamonoi.it”, la Lazio sarebbe già proiettata verso la prossima stagione e continua la ricerca di un centravanti in grado di rafforzare il reparto offensivo, un’esigenza che persiste ormai da due anni. L’ arrivo di Castellanos, pensato per raccogliere l’eredità di Immobile, e l’innesto di Noslin non hanno ancora risolto il problema della continuità realizzativa, spingendo la dirigenza a valutare nuove opzioni per l’estate. Il ds Fabiani, pur confermando fiducia nei giovani profili già in rosa come lo stesso Noslin e Tchaouna, sta monitorando il mercato per individuare rinforzi che possano garantire maggiore incisività in zona gol.

Lazio, Durosinmi e Cvetkovic nel radar biancoceleste

Tra i nomi seguiti con attenzione c’è Rafiu Durosinmi, attaccante del Viktoria Plzen. Già prima della sfida di Europa League contro i cechi, la Lazio aveva avviato un dialogo per sondare la fattibilità dell’operazione. Il club ceco valuta il giocatore tra i 9 e i 10 milioni di euro, e i contatti con il suo entourage proseguono per preparare un possibile affondo nel mercato estivo. Parallelamente, il club biancoceleste starebbe osservando con interesse Mihailo Cvetkovic, giovane attaccante serbo classe 2007 del Cukaricki. Il talento balcanico è seguito anche dal Bologna, ma i biancocelesti potrebbero inserirsi nella corsa, dimostrando ancora una volta l’attenzione nel coniugare investimenti immediati e prospettici per rafforzare il reparto offensivo.