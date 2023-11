Tre punti preziosissimi guadagnati dalla Fiorentina, primi a quota 8, contro i serbi del Čukarički, ultimi a 0. Viola subito avanti. Al 4′ Filipovic atterra Nzola in area di rigore e regala il penalty alla formazione di Italiano; lo stesso attaccante angolano va dal dischetto e realizza lo 0-1. Poche occasioni nel primo tempo che si chiude con i viola avanti di uno. Medesima situazione nella ripresa con la Fiorentina, in pieno controllo della gara, che gestisce e, con il minimo sforzo, porta a casa un risultato importantissimo in chiave qualificazione.

Čukarički-Fiorentina, risultato e tabellino

0-1

Reti: 4′ Nzola – rigore (F)

CUKARICKI (3-5-2): Filipovic; Kovacevic, Vranjes (67′ Jovanovic), Tosic; Ndiaye (80′ Miladinavic), Kovac (86′ Singh), Sissoko, Stankovic, Nikcevic; Ivanovic (67′ Cvetkovic), Adetunji. A disposizione: Luka Stojanovic, Samurovic, Lazar Stojanovic, Belic, Jovanovic, Arsovic, Singh, Cvetkovic, Rogan, Miladinovic. All. Matic.

FIORENTINA (4-2-3-1): Christensen; Pierozzi, Milenkovic, Ranieri, Biraghi (55′ Parisi); Duncan (55′ Mandragora – 84′ Arthur), Maxime Lopez; Ikoné (55′ Brekalo), Bonaventura, Sottil; Nzola (72′ Kouamé). A disposizione: Terracciano, Parisi, Mina, Mandragora, Infantino, Barak, Nico Gonzalez, Comuzzo, Kouamé, Martinez Quarta, Arthur, Brekalo. All. Italiano.