Lazio, Castellanos: “Grande emozione per il primo gol”

Valentin Castellanos, nuovo attaccante della Lazio, è tornato a giocare quest’oggi nello stadio del Girona, squadra con la quale ha disputato la scorsa stagione e prima del match è stato anche premiato. Il bomber, partito dalla panchina, è poi entrato ed ha segnato il gol del definitivo 2-1, che non ha permesso ai biancocelesti di uscire con un risultato positivo. Questa la sua analisi a Lazio Style Channel dopo la sfida.

Lazio, le prime parole di Castellanos

“Grandissima emozione per il primo gol anche se non solo felice del risultato”.

In campo c’era nervosismo.

“Sì, si è trattato di un match molto nervoso, ma sono cose che finiscono al termine della gara. Quali emozioni ha suscitato in me tornare in questo stadio? Sicuramente ho provato tanta emozione per l’accoglienza che mi è stata riservata e anche per la maglia che mi hanno regalato prima della partita”.