Celtic-Lazio, da domani la vendita dei biglietti: prezzi e orari

Nonostante l’avvio di campionato non stia lasciando ben sperare, soprattutto per via dell’ultimo scialbo pareggio col Monza, per 1-1, la Lazio ha l’occasione di trovare la prima vittoria stagionale in Champions League, sul campo del Celtic, ripartendo proprio dal magic moment offerto da Ivan Provedel negli ultimi istanti della sfida contro l’Atletico Madrid.

Celtic-Lazio, via libera da lunedì alle 16:00

Il comunicato della Lazio informa che dalle 16:00 di lunedì 25 settembre verranno messi in vendita i biglietti per la trasferta del del 4 ottobre alle ore 20:00 locali. La vendita chiuderà alle 09:00 di lunedì 2 ottobre.

Ecco le modalità di vendita dei biglietti:

Solo on line tramite il sito Vivaticket.

Il sistema online emetterà un personalizzato voucher con il quale sarà successivamente possibile ritirare il biglietto di ingresso in uno dei Lazio Style 1900 indicato al momento dell’acquisto, con l’aggiunta chiaramente la propria carta di identità.

Prezzo Settore Ospiti:

€ 69* (Settore Alto)

€ 66* (Settore Basso)

*(al costo dei tagliandi verrà applicata una commissione di servizio pari al 3,80%).

Il ritiro del tagliando stadio presso uno dei Lazio Style 1900 abilitati sotto elencati, sarà possibile farlo dalle ore 10:00 di mercoledì 27 settembre fino alle ore 12:00 di mercoledì 3 ottobre:

Lazio Style 1900 di Via G. Calderini 66/C;

Lazio Style 1900 di Roma Est;

Lazio Style 1900 di Parco Leonardo.

La società nei prossimi giorni comunicherà i dettagli logistici del Meeting Point e come arrivare al Celtic Park.