Lazio, cessioni obbligate senza i soldi della Champions | La società si affida a Tudor

La Lazio programma il prossimo mercato estivo in cui dovrà fare i conti con difficoltà di bilancio per la mancata qualificazione in Champions.

L’addio di Sarri a stagione in corso ha cambiato radicalmente i piani della Lazio. L’arrivo di Tudor è sembrato una boccata di aria fresca, catapultato in un calendario infernale. Ora però Lotito e Fabiani insieme al nuovo allenatore vogliono iniziare a programmare la prossima stagione. E senza i soldi della Champions, la strada è decisamente in salita.

Senza gli introiti della Champions bisogna vendere, lunga la lista delle cessioni di Tudor

Come riporta Il Corriere dello Sport, in estate mancheranno infatti i 50 milioni di euro garantiti dalla Champions. Inoltre, la FIGC introdurrà nuovi parametri di controllo sistemando l’indice di liquidità e il rapporto tra il monte stipendi e ricavi dovrà scendere dal 90% dell’attuale stagione all’80% nel 2024/25. Questo probabilmente costringerà la Lazio a ripartire dalle cessioni, considerato anche il rendimento di alcuni singoli in questa stagione. Tra qualche mese rientreranno dal prestito Cancellieri, Basic, Marcos Antonio, Akpa Akpro e Kamenovic. Tudor li valuterà, ma molto probabilmente dovranno cercare tutti una nuova sistemazione.