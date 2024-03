La Lazio ha deciso per Igor Tudor, il tecnico prenderà il controllo della panchina dopo l’addio di Sarri. Il primo incontro tra società e allenatore è già avvenuto, con un retroscena che riguarda Guendouzi.

Lazio, Tudor chiede la presenza di Guendouzi

Nel primo incontro tra Tudor e la società biancoceleste, l’argomento principale è stato Matteo Guendouzi. Tra il francese e il tecnico croato a Marsiglia c’erano state delle incomprensioni, seguite da attacchi anche a mezzo stampa. Successivamente è arrivato il chiarimento e il problema è rientrato.

La Lazio ha voluto chiarire questo punto con il nuovo mister, visto che Guendouzi è ormai uno dei punti di forza della squadra. Una delle prime domande di Tudor a Lotito e Fabian è statai: “Mica mi venderete subito il francese?”. Il croato è stato subito rassicurato, la Lazio voleva proprio fugare qualsiasi dubbio, avere entrambi per lavorare con la squadra.

Intanto a Roma è iniziata l’era della Lazio di Igor Tudor. Rientrato per il week-end a Spalato, il tecnico ha seguito e studiato la squadra in televisione contro il Frosinone. Tra oggi e domani il prenderà posto a Formello, ha già firmato e restituito via mail il contratto fino al 2025. L’accordo sarà perfezionato e depositato all’inizio della prossima settimana e non è prevista alcuna opzione per il rinnovo.