La Lazio, pronta a giocare il ritorno della semifinale contro la Juve di questa sera, ha anche un occhio sul mercato. In vista della prossima finestra estiva, Fabiani prova l’affondo per Gosens. Sul giocatore è tornata anche l’Atalanta, sua ex squadra (2017/22) e si è inserito anche il Bologna. Intanto l’Union Berlino ha fissato il prezzo per il tedesco.

Lazio, Gosens nel mirino: l’Union chiede 15 milioni

Arrivano interessanti novità nelle ultime ore, è che dopo i primi contatti tra Fabiani e l‘Union Berlino, club nel quale milita l’esterno tedesco che sogna il ritorno in Serie A dopo le esperienze con Atalanta e Inter. Il 29enne dei tedeschi è pronto a lasciare la Bundesliga e a tornare nel nostro paese, intanto il suo club ha fissato il prezzo a 15 milioni di euro per il cartellino. Le prossime settimane saranno decisive per capire se la Lazio affonderà o meno il colpo.

Sul tedesco, 30 anni a luglio, c’è anche il Bologna. La Lazio cerca un rinforzo a sinistra per non dover adattare Marusic nel ruolo. Lazzari, Hysaj e Pellegrini potrebbero restare tutti. Le strategie per i centrali dipendono dalle scelte per il futuro di Guendouzi e Kamada.