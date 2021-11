Lazio, il regalo di Tare per Sarri | Nuovo portiere

Nuovo numero 1 per la formazione biancoceleste

Lazio, ecco il colpo di Tare

In casa Lazio è tempo di primi bilanci e di programmazione, Sarri confermatissimo, il ds Tare prova ad accontentare il tecnico sul mercato. In evoluzione la trattativa per assicurarsi Kepa, il portiere di proprietà del Chelsea obiettivo biancoceleste su richiesta dell’allenatore.

Kepa pronto a difendere i pali della Lazio, un nuovo numero 1 pronto a prendere il posto di Reina, con Strakosha che dirà addio alla formazione capitolina. Kepa la prima scelta, si parla di prestito con obbligo o diritto di riscatto.