La Lazio vuol rinnovare il contratto di Patric

Tempo di rinnovi, i biancocelesti trattano con Patric il rinnovo. Il giocatore è in scadenza a giugno 2022, lo spagnolo piace a Milan e Fiorentina ma il club biancoceleste ha pronta un’offerta per farlo restare nella capitale. Ormai punto fermo della Lazio, l’esterno si è ritagliato un ruolo da protagonista in biancoceleste, Tare all’opera per blindarlo e confermarlo.