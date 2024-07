Lazio, in attacco si valuta un giocatore del Barcellona | Occhi puntati su Vitor Roque

Nonostante la partenza di Felipe Anderson fosse programmata ormai da mesi, a ormai 30 giorni dall’inizio del calciomercato la Lazio non ha ancora trovato il sostituto ideale all’esterno brasiliano, e nonostante siano stati sondati vari nomi, Baroni e Lotito non sono ancora rimasti stregati da nessun profilo, ma la lista dei possibili arriva continua ad allungarsi, e nelle ultime ore sarebbe spuntato un nuovo nome sul taccuino di Fabiani.

Lazio, piace anche Vitor Roque per l’attacco

Dopo non esser riusciti ad affondare il colpo Greenwood per rimpolpare un attacco sempre più scarno, la Lazio nelle ultime ore starebbe valutando seriamente l’attaccante del Barcellona Vitor Roque, opzione sicuramente di livello, ma anche più costosa rispetto agli altri nomi sondati, come Bellingham e Lauriente.

I blaugrana lo valutano intorno ai 40 milioni, e attualmente solo Al-Hilal si è spinto fino a quella cifra, ricevendo però un NO secco del classe 2005 che vuole rimanere in Europa e provare a rilanciarsi dopo l’annata non molto positiva in Catalogna, dove ha trovato solo 2 sigilli in 16 partite giocate, dato che non convince i biancocelesti che vorrebbero abbassare la richiesta attraverso una ricca percentuale sulla rivendita.