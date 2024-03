Lazio, Isaksen vuole essere protagonista con Tudor | Lotito chiede di valorizzarlo

L’arrivo di Tudor alla Lazio apre un nuovo capitolo, e Gustav Isaksen vuole essere sempre più protagonista. Il danese non è ancora riuscito a trovare una continuità di prestazioni, alternando ottime partite a prove sottotono. Con Sarri il rapporto non era idilliaco: “Non parlavamo molto, un suo collaboratore mi spiegava le cose in inglese, ma era fastidioso non capirmi con l’allenatore”. Queste le sue dichiarazioni dal ritiro danese. Per la prima volta è stato chiamato dalla sua nazionale maggiore, cosa che ha definito come “un sogno che si realizza”. Anche questo deve servire come un’iniezione di fiducia per finire forte la stagione, e magari sperare nella convocazione all’Europeo.

Lotito chiede di valorizzare Isaksen

Isaksen ha anche dichiarato che è convinto che il sistema di gioco di Tudor possa esaltare le sue qualità. Ci spera anche Lotito, che oltre ai risultati ha chiesto al tecnico croato di valorizzare l’investimento di 16 milioni fatto dalla Lazio la scorsa estate per acquistare il calciatore danese dal Midtjylland. Nel 3-4-2-1 del nuovo allenatore Isaksen agirà più centralmente, dietro alla prima punta, ma con la possibilità di svariare su tutto il fronte offensivo e sfruttare le sue abilità nel dribbling e nelle conclusioni da fuori.