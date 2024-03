Bayern Monaco-Lazio, parla Isaksen: “Mi aspetto una squadra aggressiva. Oggi è importantissima”

“Siamo pronti, sarà una notte bellissima. Dobbiamo aiutare tutti i tifosi della Lazio, sarà una partita difficile, ma non impossibile. Come stiamo dopo il Milan? Abbiamo fame, vogliamo vincere. Il Bayern Monaco è una bellissima squadra, ma in questo momento è un po’ in difficoltà. Che Lazio servirà? Mi aspetto un Bayern diverso, una squadra molto aggressiva e che vuole vincere. Dobbiamo essere uniti. La sfida d’andata è stata bellissima, ma quella di oggi è più importante. La mia testa è sulla sfida di oggi”.

Queste le parole di Gustav Isaksen ai canali ufficiali del club a poche ore dalla sfida dell’Allianz Arena.