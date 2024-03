Lazio-Juventus, la classifica parla chiaro | Le ultime

Lazio–Juventus, occhio alla classifica. Biancocelesti e bianconeri in campo del big match della giornata, con una classifica da rivitalizzare. La Juve punta al secondo posto occupato ora dal Milan, la Lazio sotto la guida di Tudor spera di conquistare un posto in Europa. Un match che si ripeterà in Coppa Italia, un Lazio-Juventus che vale doppio, non solo la classifica.

Lazio-Juventus, le probabili formazioni

Probabile formazione Lazio (3-4-2-1): Mandas – Gila, Romagnoli, Casale – Lazzari, Guendouzi, Cataldi, Felipe Anderson – Zaccagni, Luis Alberto – Immobile. All. Tudor.

Probabile formazione Juventus (3-5-2): Szczesny – Gatti, Bremer, Danilo – Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic – Chiesa, Kean. All. Allegri.