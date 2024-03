Lazio-Juventus, le ultimissime sulle formazioni | Le scelte di Tudor e Allegri

Le scelte degli allenatori per la sfida dell'Olimpico in programma sabato

Lazio–Juventus, crocevia per biancocelesti e bianconeri. Ancora 24 ore di tempo per Tudor e Allegri per scegliere la formazione migliore, in palio tre punti pesantissimi per la classifica e per il morale. Tudor pensa ad Immobile unica punta, con Zaccagli e Luis Alberto a supporto, Allegri rilancia Kean al fianco di Chiesa.

Le probabili formazioni di Lazio Juventus

Lazio (3-4-2-1): Mandas; Gila, Romagnoli, Casale; F. Anderson, Guendouzi, Cataldi, Marusic; Zaccagni, Luis Alberto; Immobile. All. Tudor

Squalificati: Pellegrini

Indisponibili: Pellegrini, Provedel, Rovella

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Kean. All. Allegri

Squalificati: Fagioli, Pogba, Vlahovic

Indisponibili: Alcaraz, Milik, Alex Sandro