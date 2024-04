Lazio-Juventus, non solo per la finale, si gioca anche un posto per la prossima Supercoppa

Lazio-Juventus si giocherà per la semifinale di Coppa Italia, ma non solo: in palio anche un posto nella prossima Supercoppa

Lazio e Juventus scenderanno in campo questa sera nella semifinale di Coppa Italia. Biancocelesti obbligati a rimontare il vantaggio di 2-0 della squadra di Allegri allo Stadium. Un incentivo in più per le due squadre potrebbe essere non solo l’ammissione alla prossima finale di Coppa Italia contro la vincente di Atalanta-Fiorentina, ma anche un posto nella prossima Supercoppa.

Lazio-Juventus, la vincente avrà un posto anche in Supercoppa

Per la Lazio la rimonta contro la Juventus potrebbe valere tra i due e gli otto milioni di euro, per le entrate economiche per la partecipazione alla Supercoppa, che con il nuovo formato confermato, oltre all’Inter vincente in campionato, ci sarà la vincente e la finalista della Coppa Italia, in più a completare le quattro squadre la seconda in classifica della Serie A. Motivo in più per i biancocelesti per provarci, tra più di un trofeo da giocarsi e le entrate economiche.