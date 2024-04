Il futuro di Daichi Kamada alla Lazio è traballante. Una stagione difficile per il centravanti giapponese e, in vista del finale di stagione, sarà lui a decidere se attivare o meno il rinnovo per i prossimi tre anni oppure andare via a zero.

Lazio, Kamada verso la Bundesliga, interesse dal Monchengladbach

Al momento sembra che l’idea del calciatore sia quella di lasciare la Capitale, nonostante Tudor ci stia puntando e avrebbe piacere restasse anche in futuro. Sembra che diversi club stanno iniziando a pensare a lui per la stagione che verrà. Infatti, secondo le notizie riportate da gladbachlive.de, il Borussia Monchengladbach avrebbe puntato il giocatore della Lazio, già conosciuto in Bundesliga dove ha lasciato segnali molto più positivi rispetto alla Serie A.

Intanto Kamada si guarderà intorno per valutare ogni possibilità che gli verrà presentata. Sicuramente non dispiace l’interesse del Mönchengladbach, così come il ritorno in Germania. Kamada non vuole perdere questa grande occasione. Nei prossimi giorni potrebbero andare in scena dei primi contatti tra le due parti, in cui i dirigenti tedeschi capiranno se passare direttamente alla fase successiva o valutare altre situazioni.