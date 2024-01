Lazio, Lotito continua a puntare sui giovani | Ecco l’ultimo colpo in prospettiva

Lotito in casa Lazio continua a muoversi anche in queste ultime ore calciomercato. Secondo quanto riporta TMW, il presidente si sarebbe assicurato un altro colpo in prospettiva dando un chiaro segnale di come il club voglia puntare forte sui giovani.

Lazio, preso il 2007 Di Venosa dal Locri

Lotito ha preso e tesserato per il proprio settore giovanile Rocco Di Venosa, terzino destro classe 2007 che in stagione ha già totalizzato 16 presenze in Serie D con la maglia del Locri, per un totale di 1.316 minuti.