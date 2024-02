Lazio, Patric costretto al cambio contro il Bologna | Le ultime sulle condizioni

Nel lunch match di oggi tra Lazio e Bologna arrivano pessime notizie per Sarri oltre alla sconfitta. Nel corso del primo tempo, il tecnico biancoceleste ha dovuto fare a meno di Patric costretto ad abbandonare il campo per infortunio.

Lazio, sospetto problema muscolare per Patric

Per il centrale spagnolo, secondo quanto riporta TMW, si sospetta un problema di natura muscolare. Ora in attesa di essere valutato nei prossimi giorni, Sarri si augura di non perderlo per troppo tempo dato il calendario fitto di impegni per la squadra della Capitale.