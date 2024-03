La Lazio si appresta a vivere un finale di stagione particolare. Con Tudor al comando, i biancocelesti hanno ancora punti da provare a prendere per piazzarsi bene in classifica e la Coppa Italia. Intanto la dirigenza pensa ai prossimi rinforzi.

Lazio-Rongier, il regista preferito da Tudor

Il nuovo tecnico ha iniziato a dare anche suggerimenti per il prossimo mercato. Non solo Giovanni Simeone, tra i desiderati del tecnico croato ci sarebbe anche Valentin Rongier, centrocampista del Marsiglia in scadenza nel 2026 e fedelissimo dell’ex Verona. Così come riportato da fonte, è spuntato anche un retroscena: Rongier, che nel club francese formava una coppia da urlo con Guendouzi, aveva preso male il cambio in panchina Sampaoli-Tudor prima di diventare il faro del nuovo allenatore biancoceleste. La pista è da monitorare.

Rongier, un jolly al Marsiglia, è capace a giocare sia a centrocampo, in coppia con Guendouzi, sia in difesa come braccetto destro nel 3-4-2-1. Con Tudor in panchina è stato il più utilizzato. Ci sono poi Leonardo Balerdi, Jonathan Clauss (quest’ultimo assistito dalla You First come Luis Alberto) e Nuno Tavares, già accostato alla Lazio nel 2021 prima che andasse all’Arsenal. Che lo ha poi girato in prestito due volte: ha il contratto in scadenza nel 2025 e non rientra nei piani di Arteta, sarà un’occasione nel mercato estivo.