Lazio, sarà un lungo silenzio stampa: Sarri su tutte le furie per l’arbitraggio

Tremendo colpo basso per la Lazio. La squadra di Maurizio Sarri è caduta a Torino, proprio dove era richiesta una prova e un atteggiamento come quello di Napoli. Prima Vlahovic e poi Chiesa hanno spezzato le gambe dei biancocelesti. Luis Alberto, con la sua luce, prova a far rifiatare i polmoni della Lazio, ma non basta e la doppietta dell’attaccante serbo spezza il desiderio della rimonta biancoceleste. A far discute c’è l’episodio di Mckennie.

Lazio, il motivo del silenzio stampa

Nessuna dichiarazione, ma i mal di pancia biancocelesti arrivano alle orecchie ugualmente. L’arbitraggio non è piaciuto. Il disappunto si cristallizza sul primo gol non gol, su cui per la Lazio pesa un presunto pallone uscito dal campo e un ipotetico fallo su Immobile.