Lazio, Sarri: “Ritornare all’Olimpico davanti ai tifosi è stato emozionante”

L’Olimpico ha vissuto una serata di rottura, quasi una liberazione. Dopo mesi di digiuno casalingo, la Lazio ha ritrovato la vittoria e lo ha fatto nel segno del ritorno di Maurizio Sarri, che per la prima volta ha riassaporato l’abbraccio del suo stadio. Non c’era aria di entusiasmo, anzi: la vigilia era stata segnata da dubbi e critiche, dall’assenza di rinforzi estivi e dal passo falso di Como. Ma il campo ha ribaltato le sensazioni, restituendo immagini di una squadra capace di imporsi con forza e qualità. Il 4-0 al Verona ha avuto il sapore di un messaggio: i biancocelesti non sono disposti a recitare un ruolo marginale. A fine partita, Sarri ha espresso le sue riflessioni, tra emozione e lucida analisi del nuovo cammino. Ecco le sue parole:

La Lazio vista a Como non poteva essere la Lazio vera. La reazione l’ha sorpresa?

“Arrivavamo con motivazioni forti stasera, perchè aldilà della brutta partita fatta a Como, per per i ragazzi era pesante il fatto che non stessero vincendo una partita in casa da Febbraio. Tutto va preso per quello che è in questo momento, siamo ancora ad agosto e tutte le squadre alternano prestazioni positive a prestazioni negative. Pensiamo ad allenarci e provare a crescere”.

È stata una partita speciale anche per lei. Come l’ha vissuta?

“L’ho vissuta con emozione, però durante la partita il mio pensiero era riportare la vittoria a questo popolo, perchè penso che stare sette mesi senza vincere una partita in casa sia stato pesante. Quindi il mio pensiero era più rivolto a riportare la vittoria a questa gente chè alla soddisfazione del momento”.

Lei che è un esteta del calcio, ha apprezzato l’assist di rabona di Castellanos o avrebbe preferito che giocasse quel pallone di sinistro?

“Lui questi colpi ce li ha ogni tanto, è per questo che dico che lui fa solo gol belli. ha in canna qualche gol in piu di quelli che ha fatto l’anno scorso. Aspettiamo perche sta crescendo, per adesso ci prendiamo quanto fatto di buono di stasera, ma con tutte le cautele del caso”.

Quando è entrato dia gli ha dato due colpetti sul collo. Che gli ha detto?

“Stavo parlando con Belahyane e lui gli stava traducendo sottovoce e io non stavo capendo cosa stesse facendo. Ma poi mi ha spiegato e tutto si è risolto”

È stata un estate complicata per tanti motivi ma ora è uscita questa voce di insigne:

“La mia posizione è di assoluta ignoranza rispetto a questi regolamenti. La società mi ha detto che non può aumentare il monte stipendi finche non sarà liberata dalla sanzione. Non so assolutamente risponderti, chiedi alla società. L’ultima cosa che voglio è studiare la finanza sportiva”.