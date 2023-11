Non si tratta solo del derby di Roma ma è anche la sfida tra Sarri e Mourinho. Entrambi hanno acceso la rivalità già in settimana scambiandosi diverse frecciatine per destabilizzare l’ambiente opposto. Nessuno vuole perderlo e per questo motivo tutti e due gli allenatori hanno caricato la squadra.

Sarri vuole vincere a tutti i costi

I giocatori della Lazio sono rimasti colpiti dal fatto che Sarri abbia introdotto una seduta psicologica dopo gli allenamenti di tecnica e tattica. Durante il discorso motivazionale alla squadra, il tecnico toscano ha ribadito più volente il non volere cali di concentrazione e che urlerà molto nel caso dovesse esserci qualcosa che non lo soddisfa.