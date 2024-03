L'allenatore toscano ha rassegnato le dimissioni, come successore si fa il nome di Rocchi

Terremoto in casa Lazio, si è dimesso Maurizio Sarri

Sarri non è più l’allenatore della Lazio, il tecnico toscano si è dimesso. Pesa la sconfitta interna con l’Udinese e la contestazione dei tifosi biancocelesti. Squadra in ritiro, in vista della sfida di Frosinone. Secondo quanto si apprende, i nomi più caldi sarebbero quelli di Rocchi, Klose e Gregucci.