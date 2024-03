Lazio, Tudor rilancia Kamada | Il centrocampista pronto a giocarsi le sue carte

Si prospetta una nuova opportunità per Daichi Kamada alla Lazio. Con Sarri non era riuscito a ritagliarsi uno spazio importante, ma con Tudor le cose possono cambiare. Mancano due mesi alla fine della stagione, poi il centrocampista giapponese dovrà decidere se rimanere nella Capitale o no. A giugno scade il suo contratto, ma lui ha la possibilità di attivare l’opzione per rinnovare, come riporta Il Corriere dello Sport. Fino ad ora il suo addio a fine stagione sembrava scontato, ma il cambio in panchina può modificare il suo destino.

Le difficoltà di Kamada e il possibile rilancio con Tudor

L’operazione estiva a costo zero che ha portato Kamada alla Lazio per ora si è rivelata un fallimento. In questa stagione ha collezionato 28 presenze in tutte le competizioni, ma in campionato in solo 8 partite sulle 20 disputate è partito dal primo minuto. ha faticato a trovare minuti e continuità, ma adesso punta ad essere protagonista con Tudor. In questi primi giorni del tecnico croato a Formello, il giapponese è stato provato nel 3-4-2-1, sia in mediana che sulla trequarti, aspettando il rientro dei nazionali. Per risollevare la sua stagione in biancoceleste la strada è ancora lunga, ma il centrocampista sta facendo i primi passi.