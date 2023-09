Fantacalcio senza pause

Appena un giorno di riposo, giusto il tempo per stilare le nuove classifiche ed eccoci già pronti per il primo turno infrasettimanale della stagione. Già fatta la formazione? Se avete ancora qualche dubbio, proviamo noi a darvi una mano per le vostre scelte!

Sesta giornata: ecco la formazione ideale da mettere in campo

Proviamo allora, partita per partita, ad individuare su chi puntare in questa sesta tornata di campionato. In Juventus – Lecce, anomalo scontro diretto in zona Champions (!), si dovrebbe vedere da titolare Fagioli, finora piuttosto in ombra e quindi carta interessante da giocarsi per sorprendere l’avversario di turno. Stesso discorso per MIlik, uno che ha pure una bella confidenza col gol. Negli ospiti non trascureremmo Strefezza, tornato titolare dopo qualche panchina di troppo e l’anno scorso spesso decisivo per le fortune dei salentini. Qualche fiches potreste metterla pure su Rabiot, calato nelle ultime apparizioni ma sempre temibile anche sottoporta. Per una volta lasceremmo a riposo il bravo Falcone: troppo alto il rischio di subire reti da una Juventus col dente avvelenato. Viceversa daremmo una chance di riscatto a Szczesny, del resto “non può piovere per sempre”.

Cagliari – Milan aprirà la giornata di mercoledì con alcune sfide davvero interessanti. In Sardegna ci aspettiamo un’altra buona prova di Leao, mentre c’è curiosità per la probabile prima presenza da titolare di Okafor; sempre alta la considerazione per Theo Hernandez mentre tra gli isolani punteremmo decisi sul promettente Oristanio e sul più esperto Nandez.

Dopo diverse prestazioni molto sottotono potrebbe scattare in Empoli – Salernitana il momento di Maleh mentre tra i granata non è detto che Jovane Cabral non ripeta a stretto giro di posta il recente exploit trovando un’altra rete pesante. Una sorpresa? Martegani, centrocampista argentino con grandi potenzialità rimaste finora abbastanza nascoste.

Il Verona dopo la sconfitta di Milano nella quale ha mostrato di essere vivo, cercherà riscatto contro un’Atalanta tornata in salute. Per gli scaligeri puntiamo su Duda, a secco da qualche giornata ma rigorista gialloblu e magari su Bonazzoli, sempre in rampa di lancio ma mai esploso davvero. Negli orobici Lookman è in serie positiva e quindi non lo toglieremmo dal campo, al pari di De Ketelaere, forse una delle più grandi rivelazioni di inizio campionato.

Inter – Sassuolo impone la coppia Lautaro – Thuram per i padroni di casa e capoclassifica; sempre col colpo in canna Frattesi, chissà che non sia la volta buona per un ritorno al bonus pure di Carlos Augusto. Ovviamente Sommer si candida per l’ennesima prestazione positiva. Tra i neroverdi invece, oltre al solito ed intrascurabile Berardi, segnaliamo Bajrami.

La Lazio quest’anno proprio non si sblocca e l’arcigno Torino di Juric sembra l’avversario meno adatto da incontrare in questo momento. Immobile, rinfrancato dalla rete su rigore cercherà il bis, magari non da calcio fermo, mentre un segnale di risveglio si attende da Felipe Anderson e dal pacchetto arretrato che però sarà menomato dalle assenze. Ecco perchè, a sorpresa, puntiamo un nichelino su Gila. Tra gli ospiti confermeremmo Zapata, spesso in rete contro la Lazio, e considerando le difficoltà palesate sulle fasce contro il Monza schiereremmo Bellanova, possibile fornitore di assist.

In Napoli – Udinese rischiamo di cadere nel banale ma la coppia Osimhen – Kvaratskhelia non può non essere schierata viste le ultime vicende del campo condite pure da polemiche; al loro fianco inseriremmo il solito Di Lorenzo e Anguissa, partito in ombra ma voglioso di rivincita. Tra i friulani ovviamente Samardzic, interista mancato ma anche spesso accostato al Napoli in sede di mercato, e daremmo fiducia a Lucca, ancora a secco nella massima serie. Tra i pali fiducia a Meret per un possibile clean sheet.

Frosinone – Fiorentina promette di essere davvero una bella gara e potrebbe anche riservare sorprese in termini di fantacalcio. Cheddira e Martinez Quarta in questo monento non possono essere lasciati fuori ma noi insisteremmo anche su Nzola e perché no sul giovane Soulé. Nel Frosinone inoltre una chance per Oyono, uno dei pochi difensori in rosa che non sia ancora andato a segno.

Reduce dall’ottima prestazione di Roma, il Monza cercherà di fare tre punti contro un Bologna counque positivo col Napoli; Ferguson da una parte e Colpani dall’altra hanno il piede caldo, ma anche Mota e Orsolini potrebbero dire la loro.

La giornata si chiuderà giovedì sera con Genoa – Roma: Lukaku sta segnando sempre e quindi va tenuto in campo, al pari del compare Dybala, un po’ in ombra a Torino ma sempre pronto a stupire. Nei padroni di casa si attende ancora il primo squillo di Gudmundsson mentre appare in palla Retegui. Occhio pure all’ex Strootman e a Cristante, forse il miglior giallorosso da inizio stagione.