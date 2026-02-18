Leão salva il Milan: pari con il Como a San Siro (1-1)

Milan-Como, Leão risponde a Paz: posta divisa a San Siro

Termina 1-1 la sfida di San Siro tra Milan e Como. Un punto per parte in una gara equilibrata. Primo tempo con gli ospiti a fare la partita. Tuttavia, il vantaggio sopraggiunge al 32esimo con Nico Paz, bravo ad approfittare di un errore enorme di Maignan. Dopo la realizzazione gli ospiti vanno vicini al raddoppio con il rischio autogol di Tomori e con la grande parata dell’estremo difensore rossonero sul colpo di testa di Sergi Roberto.

Nella ripresa, nonostante l’avvio positivo della formazione di Fabregas, è il Milan a trovare il pari con il contropiede capitalizzato da Rafael Leão al 64esimo. Appena dieci minuti più tardi è ancora il portoghese a provare il vantaggio, prima di essere fermato dalla traversa e dal fuorigioco. Nel finale, in cui arriva l’espulsione per Massimiliano Allegri per un battibecco con la panchina comasca, occasione ospite con Buturina.

Rossoneri a 54, a sette lunghezze dall’Inter. Il Como sale a 42 e aggancia l’Atalanta in zona Conference League.