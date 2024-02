Lecce-Fiorentina, vista dai bookmakers | Comparazione quote, analisi e consigli

La partita tra Lecce e Fiorentina, in programma venerdì 2 febbraio 2024 alle 20:45 allo Stadio Comunale Via del Mare, si presenta come un cruciale incontro di Serie A. Entrambe le squadre cercano di invertire le recenti tendenze negative e ottenere punti vitali per le loro rispettive campagne. Il Lecce arriva a questo match dopo una serie di prestazioni deludenti, senza vittorie nelle ultime sei partite di campionato, incluse cinque sconfitte. Dall’altra parte, la Fiorentina sta cercando di riscattarsi dopo un inizio d’anno difficile in Serie A, registrando una sola vittoria nel 2024.