Rossoneri in campo al Via del Mare questo pomeriggio alle 15. La vittoria in Champions contro il PSG potrebbe aver dato nuova linfa al Milan, reduce da una serie di prestazioni non esaltanti in campionato, con un solo punto raccolto nelle ultime tre gare. Situazione non esaltante anche per i salentini, alla terza sconfitta consecutiva tra campionato e Coppa Italia, con un bottino di soli due punti in sei partite. L’ultimo precedente a Lecce, risalente a gennaio, è terminata 2-2 con reti autogol di Theo Hernandez e Baschirotto, per i giallorossi, Leao e Calabria, per i rossoneri. La sfida sarà visibile, in esclusiva, su DAZN.

Le probabili formazioni: