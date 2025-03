Lecce – Roma, le probabili formazioni e dove vederla

Scontro tra giallorossi per la trentesima giornata di Serie A: il Lecce è pronto ad ospitare la Roma al Via del Mare. Privo di Dybala per il rush finale della stagione, Ranieri spera che Soulé possa dar seguito alle ottime prestazioni mostrate nelle sue ultime uscite; la difesa dovrebbe essere composta da Mancini, Hummels e N’Dicka mentre sulle fasce spazio a Saelemaekers e Angelino. Nonostante gli acciacchi post-nazionale, Koné dovrebbe comunque far parte dell’11 titolare, mentre sono indisponibili Salah-Eddine e Rensch. Giampaolo valuta diverse novità: in difesa Gaspar sembra favorito su Jean, mentre in mediana Ramadani sembra in pole su Kaba e Pierret. In avanti Krstovic dovrebbe essere affiancato da Pierotti e Banda. La partita, in programma sabato 29 marzo alle 20:45, sarà visibile in TV su Sky, mentre in streaming sarà disponibile su DAZN, Sky Go e NOW.

Lecce – Roma, le probabili formazioni

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Tete Morente, Helgason, Pierotti; Krstovic. All. Giampaolo

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Cristante, Koné, Angelino; Pellegrini, Soulé; Dovbyk. all. Ranieri