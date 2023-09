Lecce-Salernitana, le ultimissime sulle formazioni

Salentini di D’Aversa in campo con 4-3-3 con: Falcone tra i pali; Baschirotto e Pongracic al centro della difesa, Gendery e Gallo sulle corsie laterali; in mezzo al campo il trio composto da Rafia, Ramadani e Gonzalez; in avanti Almqvist, Strefezza e Banda. Paolo Sousa opta per 3-4-2-1 composto da: Ochoa in porta; Lovato, Gyomber e Pirola per il reparto difensivo; Mazzocchi, Coulibaly, Legowski e Bradaric a centrocampo; Candreva e Kastanos dietro l’unica punta, chiamato a sostituire Dia, fuori per motivi disciplinari, Botheim.

Le probabili formazioni:

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Rafia, Ramadani, Gonzalez; Almqvist, Strefezza, Banda. All. D’Aversa

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Lovato, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, L. Coulibaly, Legowski, Bradaric; Candreva, Kastanos; Botheim. All. Paulo Sousa