Legia Varsavia – Napoli: probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Primo in campionato la squadra di Spalletti vuole primeggiare anche in Europa League.

Vincere per continuare a sognare in Europa League e in campionato. E’ questo l’obiettivo di Luciano Spalletti che cerca una vittoria che vorrebbe dire scavalcare proprio la squadra polacca.

Gli azzurri attualmente sono secondi a pari merito con il Leicester che affronteranno nell’ultimo turno di Europa League quando si speri gli azzurri abbiano già passato il girone.

Le probabili formazioni di Legia Varsavia – Napoli

Con Osimhen ancora out tocca ancora a Petagna comandare l’attacco azzurro. Spalletti vara il turnover visto anche il campionato e si affida agli imprescindibili Koulibaly e Zienliski.

Schieramento Spallettiano per la squadra polacca che conferma la sua squadra migliore anche se ne cambia il punto di riferimento davanti. C’è Emreli e non Muci che era partito dall’inizio al San Paolo.

Legia Varsavia (4-2-3-1): Miszta; Rose, Wieteska, Jedrzejczyk, Johansson; Martins, Kharatin; Mladenovic, Josué, Luquinhas; Emreli. All.: Golebiewski.

Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrhamani, Koulibaly, Juan Jesus; Demme, Anguissa, Zielinski; Lozano, Petagna, Elmas. All.: Spalletti.

Legia Varsavia Napoli, i precedenti del match:

Terzo confronto tra le due squadre, con il Napoli che non è mai stato battuto da una squadra polacca fino ad ora. Per la legge dei grandi numeri una sconfitta arriverà, ci auguriamo per Spalletti non sia proprio oggi.

Legia Varsavia Napoli, dove vederla:

La partita dello stadio Olimpico di Roma sarà trasmessa in diretta da Dazn, Sky e in chiaro sul canale TV8.