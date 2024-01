Lens-PSG, le ultimissime sulle formazioni

Solito 4-3-3 per i parigini. Luis Enrique sceglie Marquinhos e Danilo centrali di difesa, supportati da Mukiélé, a destra, e Lucas Hernandez, a sinistra. In mezzo al campo spazio per Zaïre-Emery con Ugarte e Vitinha. In avanti il tridente composto da Dembélé, Mbappé e Barcola. Tra i pali c’è Donnarumma.

Le probabili formazioni:

LENS (3-4-3): Samba; Aguilar, Danso, Medina: Frankowski, El Aynaoui, Diouf, Maouassa; Sotoca, Saïd, Da Costa. All. Haise.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Mukiélé, Marquinhos, Danilo, Hernandez; Zaïre-Emery, Ugarte, Vitinha; Dembélé, Mbappé, Barcola. All. Luis Enrique.