L’ex centroavanti, Julio Cruz, ha parlato a Radio Serie A: ” Juve-Inter sarà molto importante per capire chi potrà vincere lo Scudetto, ma non dobbiamo pensare che solo loro due punteranno al titolo. Ma ci sono anche Milan e Napoli; il Milan due anni fa ha vinto lo Scudetto davanti l’Inter; e anche il Napoli può vincere ancora pur non avendo iniziato benissimo. Non dobbiamo lasciar passare queste cose. Fino alla fine non si sa mai chi può vincere”

La Juventus può pensare allo Scudetto?

Per quanto riguarda lo Scudetto, la Juventus sfiderà l’Inter il prossimo 26 novembre. Allegri continua a ridimensionare la Juventus, infatti ha più volte detto che: ” L’Inter è costruita da anni per lo Scudetto”, il tecnico livornese continua a non considerare la Vecchia Signora favorita per la lotta allo Scudetto. La Juventus, nonostante tutte le critiche continua a scalare la classifica fino ad arrivare in seconda posizione